The Dead Daisies. Nuovo singolo e tour europeo per la band hard rock

Radiance è il primo singolo che anticipa il nuovo album, in uscita ad agosto 2022, della formazione hard rock australiana-statunitense The Dead Daisies.

Radiance è un brano rock eclettico e potente con un riff che scava in profondità e con la voce di Glenn Hughes che sovrasta il fuoco incrociato delle chitarre di Doug Aldrich e David Lowy e l’incalzante batteria di Brian Tichy.

I Dead Daisies annunciano anche un tour internazionale che toccherà anche l’Europa a partire dal 3 giugno 2022, dove calcheranno i palchi insieme a Judas Priest, Foreigner e Whitesnake. (La redazione)

