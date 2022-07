Lucinda Williams. Il tour della cantautrice statunitense

1 Minuto

166 Parole

Con alle spalle oltre quarant’anni di carriera, 14 album un studio, numerosi premi e riconoscimenti – tra i quali tre Grammy Awards – e un’integrità artistica che non accetta compromessi, Lucinda Williams (classe 1953) non mostra segni di voler rallentare ed è tornata alle sue grintosissime origini blues, dalle quali è partita alla fine degli anni ’70.

Dopo aver trascorso il 2018 in tour per celebrare il ventesimo anniversario di Car Wheels On A Gravel Road, la cantautrice originaria della Louisiana si è riunita con il co-produttore di quello stesso album, Ray Kennedy, per registrare nei suoi studi di Nashville Good Souls Better Angels del 2020, quasi sicuramente il suo lavoro più audace e viscerale in assoluto.

A distanza di qualche anno, Lucinda Williams annuncia una nuova tournée europea che toccherà anche l’Italia per un’unica data prevista martedì 10 gennaio 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. (La redazione)