 Le classifiche FIMI/GfK del primo semestre 2022

Appena qualche settimana abbiamo stilato la nostra lista dei 15 migliori album del primo semestre 2022, arriva oggi, 7 luglio, la classifica FIMI/GfK degli album e dei singoli più venduti in Italia sempre nei primi sei mesi dell’anno.

Secondi i dati diffusi dalla Federazione Industria Musicale Italiana, nel periodo che va dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, in cima al podio della chart degli album (fisico, digitale e streaming premium) c’è Taxi Driver di Rkomi, seguito da Blue Celeste di Blanco e poi da Sirio di Lazza.

Al primo posto dei singoli più venduti svetta Brividi di Mahmood & Blanco (download e streaming premium), con Farfalle di Sangiovanni al secondo posto e Dove si balla di Dargen D’amico.

Per quando riguarda invece la classifica dei vinili, il più venduto nel primo semestre del 2022 è Virus di Noyz Narcos. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.