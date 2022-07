Geronimo, il nuovo singolo degli scozzesi Young Fathers.

Dopo l’acclamato terzo album del 2018, Cocoa Sugar, gli scozzesi Young Fathers tornano con nuovo singolo dal titolo Geronimo.

Il trio formato da Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e G. Hastings si è riunito in studio per una serie di session e Geronimo è il primo, nuovo brano dopo quattro anni di silenzio.

È una traccia sul contrasto, perché la vita è contrasto: andare oltre, arrendersi, tutto allo stesso tempo. Volere tutto e poi non volere niente, poi volere tutto di nuovo. È una specie di riflesso di dove siamo in questo momento, cercando di ricordare come riuscire a fare nuovamente qualcosa.

Geronimo è uscito oggi, 12 luglio 2022, per la label indipendente Ninja Tune. Buon ascolto. (La redazione)

