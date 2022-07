10 composizioni musicali su Las Vegas

Situata nella Contea di Clark, nel Nevada, Las Vegas è una città degli Stati Uniti d’America famosa nel mondo per essere il luogo dello shopping, del divertimento e del gioco (soprattutto d’azzardo).

Set cinematografico ideale di film e serie televisive ma anche città dove poter fare una vita notturna trasgressiva, Las Vegas negli anni è stata soprannominata “Città del peccato” benché l’amministrazione preferisca che sia identificata semplicemente come “La capitale mondiale dell’intrattenimento“.

Trasgressione, provocazione, eccesso, esagerazione o anticonformismo che dir si voglia, sono tanti gli artisti che hanno dedicato una canzone o una composizione musicale a questa città.

Noi ne abbiamo scelti 10: dagli australiani Underground Lovers al mito del rock and roll Elvis Presley, passando per il visionario Julian Cope e il contemporaneo Tancredi. Buon ascolto. (La redazione)

ELVIS PRESLEY. Viva Las Vegas

