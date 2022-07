Luca Gemma. «Né santo né killer» è il secondo singolo che anticipa il nuovo album

Piemontese di nascita ma milanese di adozione, Luca Gemma – già fondatore con Luigi De Crescenzo (alias Pacifico) dei Rossomaltese – torna con un nuovo singolo dal titolo Né santo né killer che segue Sul precipizio uscito a fine aprile scorso.

Né santo né killer è una sorta di duello interiore tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Un aspetto che riguarda molti di noi e che divide in due la nostra anima. Una separazione che Gemma è riuscito a ricomporre solo grazie al potere salvifico della musica e della natura.

Il brano, che anticipa il nuovo disco del cantautore in uscita a settembre 2022 per Adesivadiscografica, vede anche la partecipazione di Paolo Iafelice. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.