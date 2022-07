«Ansia Capitale» è il nuovo album dei Management

Nel decimo anno dalla pubblicazione del loro debutto, AUFF!!, gli abruzzesi Management del Dolore Post-Operatorio – ora semplicemente Management – tornano sulle scene con un nuovo album dal titolo Ansia Capitale, pubblicato il 10 giugno 2022 da Garrincha Dischi.

«Siamo la prima generazione nella storia dell’umanità che non può guardare al futuro con ottimismo. Che ha la certezza che domani sarà peggio di oggi. Che non può sperare in niente. Ed ecco l’ansia: la nostra pena capitale».

Esordisce così il duo composto da Luca Romagnoli e Marco Di Nardo nel descrivere la sua ultima opera. Un lavoro intimamente sentito, che scava nelle profondità dell’animo umano sondandone le emozioni più viscerali, nel tentativo disperato di tornare al cosiddetto Umanesimo analogico, riappropriandosi della capacità di instaurare relazioni umane vere, autentiche.

Registrato tra le mura del Natural Head Quarter di Ferrara – dove ha visto la luce la loro prima creatura – e plasmato in un gioco di produzione dalle sapienti mani di Di Nardo e Manuele Fusaroli, il disco ricerca la verità anche in termini stilistici, riesumando l’attitudine alt pop delle origini e rimettendo al centro la pura creatività, senza costruzioni che vadano oltre la semplice espressione creativa. (La redazione)

