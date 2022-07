Whitney. Terzo album per il duo indie rock di Chicago

I Whitney sono un duo indie rock formato da Julien Ehlrich e Max Kakacek, adorati da Elton John, dalla critica specializzata e dal pubblico dei grandi festival.

Il 16 settembre 2022 uscirà per Secretly Canadian Spark, terzo album del duo di Chicago, seguito di Forever Turned Around del 2019.

Si tratta di una nuova pagina nella sperimentazione e contaminazione di generi della band. Se i primi due lavori infatti erano influenzati da un certo tipo di folk rock di matrice indie, Spark esplora sonorità più ritmate e classic pop, portando nuova linfa al ricchissimo sound creato da Julien e Max. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.