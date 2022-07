Lizzo con il nuovo album «Special»

1 Minuto

Vincitrice di ben tre Grammy, la cantautrice americana Melissa Viviane Jefferson (aka Lizzo) pubblica il suo nuovo, atteso album dal titolo Special.

Uscito il 15 luglio 2022 per l’Atlantic, Special sarà accompagnato da una tournée che negli USA prenderà il via 23 settembre 2022, con Latto come special guest. (La redazione)

