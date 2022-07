Il saluto del Club Tenco a Vittorio De Scalzi

Si è spento ieri, 24 luglio 2022, a Roma, all’età di 73 anni Vittorio De Scalzi, cantante, musicista e compositore nonché fondatore della storica formazione prog italiana New Trolls.

Se ne è andato Vittorio De Scalzi.

Presenza costante alla Rassegna della canzone d’autore ed egli stesso Premio Tenco. Era soprattutto un amico del Club.

Grande, grandissimo artista e artista generoso a spendersi ogni volta venisse richiesta la sua musica, il suo talento.

Non è un caso.

Non è un caso che tutti volessero bene a Vittorio non solo come grande musicista, polistrumentista, cantante, compositore in attività dai primi anni 60 ad oggi.

Padre ristoratore e madre pianista che gli insegna a suonare già all’età di 4 anni.

Fondatore nel ’67 dei New Trolls, band fondamentale del prog italiano.

Vittorio è l’Autore di brani come “Visioni”, “Una miniera” e “Quella carezza della sera”.

Impegnato costantemente in un lavoro di ricerca sulla musica tradizionale genovese, scrive canzoni dialettali che diventano parte del patrimonio culturale della sua città.

Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini compone i brani del concept album “Senza orario senza bandiera”.

È autore per grandi interpreti quali Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa.

Lo ricordiamo anche per il fantastico “Concerto Grosso per i New Trolls”, di cui Vittorio ha realizzato una bellissima versione dal vivo.

Ha realizzato decine di dischi, suonato in centinaia di concerti.

Le sue collaborazioni – Fabrizio De André, Mina, Umberto Bindi, Ornella Vanoni e altri ancora – sono numerosissime a dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, la sua grande versatilità di musicista e la grande disponibilità umana.

Lo ricordiamo, tra i tanti alti momenti della sua carriera, con “Il suonatore Jones” nell’ Album “Non al denaro non all’amore né al cielo” che cantò e suonò con Fabrizio; lo ricordiamo collaboratore e musicista insieme a tanti altri musicisti e artisti, sempre disponibile anche in turni quando portava in giro le sue canzoni.

Se ne è andato e noi rimaniamo a pensare, ci manchi tu.

Ti sia lieve la terra, Vittorio.

Direttivo Club Tenco