Katy J Pearson con il secondo album «Sound of the Morning»

Scritto e registrato alla fine del 2021, Sound of the Morning, uscito per Heavenly Recordings l’otto luglio 2022, è il secondo album della cantautrice britannica Katy J Pearson, seguito del disco d’esordio Return pubblicato nel 2020.

Il nuovo lavoro discografico di Katy J Pearson – un’artista la cui voce sembra a metà strada tra Kate Bush e Dolly Parton – è stato prodotto dalla stessa musicista assieme ad Ali Chant and Dan Carey.

Sound of the Morning è un album indie pop dalle melodie rilassate e colorate. Buon ascolto. (La redazione)

