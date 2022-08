Muore Darryl Hunt, il bassista dei Pogues

1 Minuto

Nel pomeriggio dello scorso 8 agosto 2022 ci ha lasciato Darryl Hunt, storico bassista della formazione irlandese The Pogues che sul sito scrivono:

Siamo così addolorati da non avere parole. The Pogues

Hunt si è spento a Londra all’età di 72 anni.

Ecco cosa invece ha scritto su Twitter il leader dei Pogues Shane MacGowan:

Mi dispiace tanto che Darryl sia morto, era davvero un bravo ragazzo, un grande amico e un grande bassista. Mancherà a tutti noi. Possa avere un felice stato di eterna beatitudine e benedire l’amore della sua famiglia e dei suoi amici. Shane MacGowan

Darryl Hunt era nato il 4 maggio 1950 a Christchurch, nell’Hampshire (ora Dorset), in Inghilterra. Membro della band punk rock The Favourites, era entrato a far parte come bassista dei Pogues nel 1986.

Vogliamo ricordarlo con una canzone da lui scritta, Love You ‘Till The End, inclusa nell’album del 1996 dei Pogues dal titolo Pogue Mahone. (La redazione)