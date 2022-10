L’elettronica di Coby Sey con l’album di debutto «Conduit»

Il 9 settembre 2022 è uscito su AD 93 Conduit, l’intrigante album di debutto del musicista, cantante e producer londinese Coby Sey.

Un disco interamente scritto, suonato, prodotto, arrangiato e mixato da Coby Sey con 8 brani di musica elettronica che si muovono tra hip hop, ambient, post-punk, jazz, fusion e sperimentazioni varie. Buon ascolto. (La redazione)

