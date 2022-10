«La valle» è il nuovo singolo di Antonello Papagni

La valle è il terzo e ultimo singolo estratto da Visti da qui, l’esordio sulla lunga distanza del cantautore pugliese Antonello Papagni.

L’album, registrato dallo stesso Papagni all’Ex- Rec Studio di Foligno e in uscita l’8 novembre 2022, è composto da 7 canzoni cantate rigorosamente in italiano.

Ma perché “La Valle”? A raccontarcelo è lo stesso songwriter pugliese:

Il video che accompagna il singolo è stato girato in Sardegna nell’estate del 2022, nella suggestiva location di Cabras. La regia è dello stesso Antonello Papagni. Buon ascolto e, naturalmente, buona visione. (La redazione)

