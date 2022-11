È morto Nico Fidenco, cantante molto popolare negli anni ’60

È morto a Roma, tra la notte di venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022, il musicista e cantante Domenico Colarossi, in arte Nico Fidenco.

Il suo nome è legato a numerosi successi degli anni Sessanta, a partire da What a sky contenuta nella colonna sonora del film I delfini di Francesco Maselli e Legata a un granello di sabbia, probabilmente uno dei primi tormentoni estivi italiani. Nico Fidenco aveva 89 anni. (La redazione)

