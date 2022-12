Sziget Festival 2023, ecco i primi nomi

1 Minuto

Dopo un ritorno da sogno nel 2022, il Sziget, il festival più grande dell’Europa situato a Budapest (Ungheria) annuncia oggi la prima ondata di artisti che suoneranno nel 2023, tra cui 4 dei 6 headliners: Billie Eilish, David Guetta, Florence + The Machine e Imagine Dragons.

Dal 10 al 15 agosto 2023, l’Isola della Libertà sarà anche la casa di Sam Fender, YUNGBLUD, Foals, Jamie xx, M83, Moderat, Frank Carter & The Rattlesnakes, Niall Horan, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl and The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Baby Queen, The Comet is Coming, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens, Mall Grab, Partiboi69, Parra for Cuva, Jungle By Night, yunè pinku, Hannah Grae e molti altri da annunciare. (La redazione)