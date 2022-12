Butcher Babies, tutti i concerti della band heavy metal

2 Minuti

Direttamente dalla Città degli Angeli, la band heavy metal Butcher Babies renderà ancora più incandescente l’estate italiana con un’unica tappa: domenica 25 giugno 2023 al Legend Club di Milano.

Per oltre un decennio il gruppo ha portato sui palchi di tutto il mondo le loro roventi esibizioni dal vivo e l’energia esplosiva che lo contraddistingue. La loro presenza scenica è uno spettacolo ipnotico che lascia il pubblico bramoso di averne ancora.

Le frontwoman Heidi Shepherd e Carla Harvey assieme al chitarrista Henry Flury, al batterista Chase Brickenden e al bassista Ricky Bonazza danno vita a un sound intenso e melodico madido però di riff brutali e aggressivi.

Le Butcher Babies sono tra le responsabili della rinascita della scena metal della leggendaria Sunset Strip di Los Angeles. I primi due album in studio della band hanno raggiunto la Top 5 in diverse classifiche di Billboard.

Le Butcher Babies hanno raggiunto un nuovo record con il loro ultimo LP, Lilith, che ha debuttato al n. 1 delle iTunes Metal Charts e ha avuto un paio di singoli in onda sulle radio statunitensi.

Con tre album e due EP al loro attivo, le Butcher Babies hanno raggiunto un nuovo livello di maturità, con un ritorno trionfante sulle scene dopo una breve pausa creativa. La band ha iniziato il 2021 pubblicando una raffica di nuovi singoli, che riflettono la sua crescita, ed è pronta ad affrontare nuove sfide mentre continua a superare le proprie barriere.

Le Butcher Babies hanno accompagnato in tour artisti del calibro di Megadeth, Rob Zombie, Marilyn Manson, Five Finger Death Punch, Danzig, In This Moment, Hollywood Undead, Cradle of Filth, Black Label Society e molti altri.

Inoltre hanno suonato sui palchi dei maggiori festival musicali del mondo tra cui Mayhem, Download, Hellfest, Knotfest, Hell and Heaven, Welcome to Rockville, Carolina Rebellion, Louder Than Life, Rock on The Range e Aftershock.

Recentemente la band è apparsa nel film Alleluia!: The Devils Carnival e nell’horror di Netflix Slasher. Di seguito tutte le date dei concerti in programma della band heavy metal Butcher Babies. (La redazione)