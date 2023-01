Death Pill, hardcore punk dall’Ucraina

1 Minuto

Le Death Pill sono un potentissimo all-female hardcore punk power trio di Kiev, Ucraina, influenzato tanto dal moderno movimento metalcore quanto da band come Black Flag, The Distillers e Circle Jerks.

L’omonimo esordio della band di Kiev uscirà il 24 febbraio 2023 per New Heavy Sounds, anticipato dal primo singolo Расцарапаю Ебало.

Mariana, Anastasiya e Nataliya provengono dall’Ucraina e lottano per continuare a suonare insieme anche con la guerra in casa e senza la possibilità di suonare dal vivo o fare prove.



Death Pill è un killer album di incredibile potenza, realizzato tra due eventi unici e speriamo irripetibili, ovvero il covid e la guerra in Ucraina. Il disco è stato terminato a cavallo dell’invasione russa e la copertina realizzata mentre la situazione degenerava drasticamente.



L’omonimo album realizzato da Mariana Navrotskaya (voce e chitarra), Anastasiya Khomenko (batteria e voce) e Natalya Seryakova (basso) è un fenomenale esordio punk hardcore, come non se ne sentivano da anni. (La redazione)

