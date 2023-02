P!nk con il nono album Trustfall

1 Minuto

Trustfall è il nono album in studio della cantautrice e icona pop internazionale P!nk.

Anticipato dai singoli Never Gonna Not Dance Again e la title track Trustfall, il nuovo album di P!nk si presenta come uno dei suoi lavori più emotivi.

Un viaggio tra alti e bassi che esplora sentimenti come l’incertezza, la libertà e il desiderio di lasciarsi andare.

«Questo potrebbe essere l’album di cui sono più orgogliosa. Vestiti comodo, prenditi un’ora per te e inizia dalla prima traccia del disco. Sono due gli ingredienti principali: fazzoletti e scarpe da ballo». P!nk

Partecipano al disco Chris Stapleton, The Lumineers e il duo First Aid Kit, Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, Fred, Billy Mann e altri ancora. (La redazione)

