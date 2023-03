Duetto in arrivo tra Mina e Blanco? Sembrerebbe di sì

1 Minuto

Secondo quanto annunciato da vari quotidiani nazionali, tra questi il Messaggero, Mina e Blanco dovrebbero eseguire un brano insieme.

Per il momento non si sa né la data di uscita (forse il 14 aprile 2023) né il titolo della canzone che dovrebbe far parte del nuovo album di Blanco.

Dai rumors sembrerebbe che il nuovo pezzo sia in produzione tra Milano, nello studio di Michelangelo (produttore di Blanco e co-autore del pezzo), e Lugano, città dove vive e lavora da tanti anni Mina.

Per sapere se la notizia sia vera, bisogna aspettare l’ufficializzazione o una smentita da parte degli uffici stampa dei rispettivi artisti italiani. (La redazione)

