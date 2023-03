I Cindy di Karina Gill con l’album «Why not Now?»

2 Minuti

I Cindy sono la band di Karina Gill, ormai figura centrale della scena indipendente di San Francisco e del nuovo movimento shoegaze che sta rivitalizzando la Bay Area.

In soli cinque anni i Cindy sono diventati la punta di diamante del nuovo movimento shoegaze californiano, con ben 4 album realizzati in rapida successione.

Un risultato incredibile considerando che Karina ha inziato a suonare la chitarra e comporre solo poco tempo prima di fondare i Cindy e inziare a registrare musica.

La leggenda vuole che Karina abbia iniziato a suonare dopo aver trovato una chitarra Squire nel basement del suo nuovo appartamento, lasciata da un precedente inquilino come un segno del destino.

I Cindy sono una band dal tocco magico, capace con poche note e la voce di Karina Gill di ricreare quel sound senza tempo che ci ha regalato band come Galaxie 500, Algebra Suicide, Mazzy Star e i primi Low.

In arrivo il 14 aprile 2023 per Tough Love, Why not Now? è il quarto lavoro in appena 5 anni di attività per i Cindy, seguito degli ottimi 1:2 del 2021, Free Advice del 2020 e dell’omonimo Cindy del 2018. Con i Cindy sembra di tornare ai fasti dello shoegaze e di label di culto come la Sarah Records. (La redazione)

