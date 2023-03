«I Want it All Right Now», il nuovo album dei Grouplove

2 Minuti

306 Parole

I Grouplove, una delle più intriganti indie-rock band degli ultimi anni, hanno annunciato il loro prossimo album, I Want it All Right Now in uscita il 7 luglio 2023 su Glassnote Records. Si tratta della loro prima pubblicazione per l’etichetta indipendente americana.

Retto da un suono grezzo ma incandescente che la cantante e tastierista Hannah Hooper definisce pop di resistenza, I Want it All Right Now esplora questo paradosso con parti uguali di tenerezza, curiosità ed esigente rivelazione di sé, arrivando infine a un corpo di lavoro che accompagna l’ascoltatore verso una nuova presa di coscienza.

Prodotto dal produttore John Congleton, vincitore di un Grammy (Death Cab For Cutie, Wallows, St Vincent), il sesto LP dei Grouplove è la prima uscita dopo la firma con Glassnote Records.

I Want It All Right Now è nato da un periodo di intensa trasformazione per Hooper e Zucconi, coppia nelle vita e principali autori delle canzoni della band.

Durante il percorso di registrazione di questo album, Hooper, da tempi disegnatrice/illustratrice oltre che musicista e le cui opere hanno accompagnato le copertine dei precedenti album, si è trovata a dipingere una figura femminile che incarna il viaggio emotivo di questo disco e che alla fine è diventata l’artwork dell’album.

Il suono dei Grouplove fonde un’eccentrica sensibilità indie rock, periodo anni ’90, con la capacità di creare memorabili ritornelli pop. Un bel salto in avanti per la band, la cui formazione comprende anche il bassista Daniel Gleason, il chitarrista Andrew Wessen e il batterista Ben Homola.

I Want It All Right Now sfrutta appieno l’energia dei loro live, amplificando al contempo lo spirito rilassato e giocoso che la band ha incarnato fin dal loro debutto del 2011, Never Trust a Happy Song, disco che conteneva la hit numero uno della Billboard Alternative Songs Chart, Tongue Tied. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]