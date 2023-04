2 Minuti

Bandcamp – la piattaforma di streaming musicale che permette agli artisti indipendenti (e non solo) di promuovere e distribuire la propria musica sul web – ha pubblicato una lista dei migliori album dell’inverno 2023. (La redazione)

I migliori album dell’inverno 2023 (secondo Bandcamp)

Ends Meet dei 3Phaz

Shook di Algiers

Blue Period dei Beauty Pill

Nature Morte dei BIG|BRAVE

Manzanita di Shana Cleveland

棲​居​在​溪​源​之​上 Seeking the Sources of Streams di Cicada

Let’s play pretend! di Decuma

Mascarade di GAYANCE

SCARING THE HOES di JPEGMAFIA x Danny Brown

FEELING BODY di Nyokabi Kariuki

Raven di Kelela

Dogsbody dei Model/Actriz

Keeper is the Heart di Nighttime

To What End di Oddisee

Desire, I Want To Turn Into You di Caroline Polachek

Root Cause di Cleo Reed

The Art of Forgetting di Caroline Rose

Love As Projection di Frankie Rose

Honey di Samia

Desire Pathway degli Screaming Females

Somewhere Over The Mystic Moon di India Sky

This Stupid World degli Yo La Tengo

Heavy Heavy degli Young Fathers

Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) di Yves Tumor

FSR66 – A New Tomorrow degli Zulu

