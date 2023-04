Il duo londinese Cult With No Name con l’undicesimo album «X into I»

2 Minuti

A meno di due anni da Nights in North Sentinel, il duo inglese di musica elettronica Cult With No Name torna con un nuovo disco dal titolo X into I.

Si tratta dell’undicesimo album in 15 anni della band composta da Erik Stein e Jon Boux, nonché il primo dal loro debutto datato 2007 a non avere ospiti.

X into I esplora temi intimistici e sociali quali la salute mentale e la paranoia, rivelandosi probabilmente, per via di una certa eterogeneità, come uno dei lavori più fragili e atipici della carriera dei CWNN, sia dal punto di vista lirico che musicale.

X into I è difatti un lavoro che mette insieme le atmosfere elettropop di Scars e Snake Oils, contagiose e malinconiche, alle ballate melodiche per pianoforte di I’ll Spend 9 Lives With You, fino a toccare lembi di territori sonori finora inesplorati come i leggeri sapori latini di Carriages at Midnight e il laconico funk di Not Afraid.

Pubblicato il 24 aprile 2023 da Blow Up Songs, X into I si rivela un’altra sorprendente opera del duo londinese che spinge ancora più là i limiti della loro personale quanto originale sperimentazione elettronica. (Johnny Vinile)

