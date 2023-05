Il Giro d’Italia, la bicicletta e il ciclismo nella cultura musicale italiana

2 Minuti

347 Parole

Il Giro d’Italia è una delle tre corse a tappe del ciclismo professionistico più importanti al mondo, insieme al Tour de France e alla Vuelta a España. La corsa si svolge ogni anno, solitamente nel mese di maggio, e dura tre settimane.

L’edizione 2023

Per il 2023 sono 22 le squadre partecipanti per un totale di 176 corridori. La gara si disputa dal 6 al 28 maggio 2023 in cui i corridori affrontano 21 tappe con 2 giorni di riposo (il 15 e il 22 maggio). I chilometri da percorrere sono 3 490,2 km con partenza da Fossacesia, in Abruzzo, e arrivo ai Fori Imperiali, Roma.

11 canzoni

In occasione del Giro d’Italia che si sta tenendo proprio in questi giorni, abbiamo scelto undici canzoni in italiano che celebrano le biciclette, il ciclismo e i suoi eroi, così come il suo immaginario.

Silvana Pampanini. Bellezze in bicicletta

Francesco De Gregori – Il bandito e il campione

Offlaga Disco Pax – Tulipani

Marco Ferradini. La bicicletta

Têtes de Bois. La canzone del ciclista

Riccardo Cocciante. In bicicletta

Stadio. E mi alzo sui pedali

Gino Paoli – Coppi

Enzo Jannacci. Bartali

Frankie hi-nrg mc. Pedala

J-Ax. I love my bike

La bicicletta e il ciclismo nella cultura popolare italiana

Il ciclismo è uno sport molto amato in Italia e il Giro d’Italia è un evento molto importante per gli appassionati di questo sport e non solo. Inoltre, è interessante notare come la bicicletta sia stata spesso rappresentata nella cultura italiana, sia nella musica che nella letteratura, come simbolo di libertà e semplicità, oltre che di sana attività fisica. (La redazione)

