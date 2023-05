Kamala Harris mostra i 3 dischi in vinile acquistati in un negozio

1 Minuto

Sorpresa a fare acquisti alla Home Rule Records di Washington DC, la vicepresidente degli Stati Uniti d’America Kamala Harris, all’uscita dal negozio di dischi, ha mostrato ai curiosi i suoi tre acquisti in vinile.

A pubblicare il video su Instagram il 9 maggio 2023 è stata la stessa Harris (eccolo).

Quali dischi in vinile ha comprato Kamala Harris?

La vicepresidente degli USA ha acquistato tre classici del jazz: Let My Children Hear Music (1972) di Charlie Mingus, Everybody Loves the Sunshine (1976) di Roy Ayers Ubiquity e l’album collaborativo Porgy and Bess (1959) di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald.

Un piccolo gesto di una rappresentante del governo statunitense a favore dei negozi di dischi indipendenti. (La redazione)

