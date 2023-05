Sơn Tùng M-TP, la popstar vietnamita alla conquista del mondo

2 Minuti

253 Parole

Sơn Tùng M-TP, il cui vero nome è Nguyễn Thanh Tùng, è un famoso cantante, compositore e attore vietnamita. È nato il 5 luglio 1994 a Thái Bình, in Vietnam. È diventato una figura di spicco nella scena musicale vietnamita, guadagnando un’enorme popolarità non solo nel suo paese natale, ma anche in altre parti dell’Asia.

Sơn Tùng M-TP è noto per il suo stile musicale versatile, che spazia dal pop all’r&b, dal rap al dance. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie orecchiabili, testi coinvolgenti e produzioni di alta qualità. Ha pubblicato diversi singoli di successo, tra cui Chạy Ngay Đi, Em Của Ngày Hôm Qua, Lạc Trôi e molti altri.

Oltre alla sua carriera musicale, Sơn Tùng M-TP ha anche preso parte a diversi film e programmi televisivi. È conosciuto per la sua presenza carismatica sul palco e per la sua capacità di coinvolgere il pubblico durante le sue esibizioni dal vivo.

Sơn Tùng M-TP è diventato un’icona della cultura pop vietnamita e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo talento e il suo contributo all’industria musicale. La sua influenza si estende anche sui social media, dove è seguito da milioni di fan.

Sơn Tùng M-TP è un talentuoso artista vietnamita con una grande base di fan, noto per la sua musica accattivante e le sue performance coinvolgenti. Making my wy è il suo nuovo singolo accompagnato da un “visualizer”. (Aaron Stack)

