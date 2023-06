Targhe Tenco 2023, ecco i finalisti

2 Minuti

Terminato lo spoglio della prima fase delle votazioni delle Targhe Tenco 2023, alla quale hanno partecipato oltre 300 giornalisti ed esperti di musica delle principali testate italiane, ecco i cinque finalisti delle sei categorie del prestigioso riconoscimento musicale italiano dedicato alla canzone d’autore.

MIGLIOR ALBUM

Baustelle – Elvis

Vinicio Capossela – Tredici canzoni urgenti

Madame – L’Amore

Nada – La paura va via da sé se i pensieri brillano

Giovanni Truppi – Infinite possibilità per essere finiti

MIGLIOR ALBUM IN DIALETTO

Almamegretta – Senghe

Patrizia Cirulli – Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica

Gnut – Nun te ne fà

Giuseppe Moffa – Uauà (Omaggio in musica a Eugenio Cirese)

Peppe Voltarelli – La grande corsa verso Lupionòpolis

MIGLIOR ALBUM DI ESORDIENTE

Colla Zio – Rockabilly Carter

Federico Dragogna – Dove nascere

Brando Madonia – Le conseguenze della notte

Claudio Orfei – My Wonderland

Daniela Pes – Spira

MIGLIOR ALBUM INTERPRETE

Alice – Eri con me

Rossana Casale – Joni

Francesco Guccini – Canzoni da intorto

Musica Nuda – Girotondo De André

Raiz – Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte

MIGLIOR CANZONE:

La cattiva educazione – Vinicio Capossela

Non esiste altro (feat. Malika Ayane) – Paolo Benvegnù

Replay – The Niro

Nei rami – Verdena

‘A libertà (‘O respiro de pprete) – Canio Loguercio

Andare Oltre – Niccolò Fabi

MIGLIOR ALBUM A PROGETTO:

Cover Me Bruce Springsteen

Music for Change – Collective Album #22

Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza

I vincitori saranno comunicati dopo il termine della seconda e ultima fase di votazione, fissata per il 3 luglio 2023.

Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2023), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre 2023. (La redazione)