Europei Under 21, Italia-Svizzera, l’importante sfida per gli azzurrini

3 Minuti

439 Parole

La nazionale italiana scende in campo oggi, domenica 25 giugno 2023, per affrontare la selezione svizzera nella seconda partita del girone D degli Europei Under 21.

Questo match si rivela fondamentale per gli Azzurrini, guidati dal tecnico Paolo Nicolato, che hanno bisogno di una vittoria per rimettersi in corsa per i quarti di finale, dopo la sconfitta subita contro la Francia.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00 e la partita potrà essere seguita in diretta TV in chiaro su Rai Due.

Nel primo incontro, l’Italia è stata battuta per 2-1 dalla Francia, ma a far parlare di sé è stato l’arbitraggio dell’olandese Lindhout. L’arbitro ha negato un rigore agli azzurrini e non ha convalidato un gol nei minuti finali, nonostante la palla avesse chiaramente oltrepassato la linea di porta.

È importante sottolineare che nella fase a gironi di questo torneo gli strumenti tecnologici come il VAR e la Goal Line Technology non sono presenti e verranno introdotti solo nella fase ad eliminazione diretta. Tuttavia, queste due clamorose sviste arbitrali hanno sollevato molte polemiche.

Nella prima partita del girone, la Svizzera ha sconfitto la Norvegia con il punteggio di 2-1. Questo rende ancora più cruciale per l’Italia ottenere i tre punti oggi, al fine di evitare situazioni spiacevoli nell’ultimo turno.

Passiamo ora alle probabili formazioni di Svizzera-Italia. Il tecnico Nicolato sembra che apporterà alcuni cambiamenti rispetto all’undici iniziale della partita contro la Francia.

La coppia d’attacco quasi sicuramente sarà composta da Pellegri e Gnonto, mentre Parisi dovrebbe prendere il posto di Udogie sulla fascia sinistra. A centrocampo, Bove dovrebbe sostituire Ricci affiancando Rovella e Tonali.

La difesa vedrà con molta probabilità Okoli, Pirola e Scalvini a protezione della porta difesa da Carnesecchi.

Andiamo a vedere quindi modulo e probabili formazioni:

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni Allenatore: Rahmen

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Bove, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Cambiaghi Allenatore: Nicolato

Per gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi questo importante match, la partita Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani, mentre il commento tecnico sarà a cura di Katia Serra.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo tramite Rai Play, disponibile attraverso l’app o collegandosi al sito.

L’appuntamento è quindi per oggi, alle ore 18:00, presso il Cluj-Arena di Cluj Napoca, dove Italia e Svizzera si sfideranno per ottenere una vittoria fondamentale agli Europei Under 21.

Non resta che prepararsi a una partita carica di emozioni e tifare per gli azzurrini nella speranza di vederli rimettersi in corsa per la conquista dei quarti di finale. (La redazione)