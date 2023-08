Tananai, il fenomeno musicale italiano. Tutte le date dei concerti

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è uno dei fenomeni musicali italiani degli ultimi anni. Nato a Milano nel 1995, inizia la sua carriera nel 2014 come produttore discografico con lo pseudonimo di Not for Us. Nel 2018 decide di cambiare il suo nome d’arte e di iniziare a scrivere i propri testi, pubblicando il suo primo EP, Piccoli boati.

Nel 2021 avviene la sua consacrazione: il singolo Baby Goddamn divebta una vera hit, ottenendo la certificazione di triplo disco di platino. A dicembre dello stesso anno, Tananai si classifica secondo a Sanremo Giovani con il brano Esagerata, grazie al quale ha conquistato un posto tra i Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022.

Tananai si presenta a Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale, che pur classificandosi ultimo diventa un altro successo. Dopo la partecipazione al Festival, l’attenzione di pubblico e critica verso il giovane cantautore cresce notevolmente, con un tour nei club completamente sold out e la collaborazione nella hit estiva La dolce vita con Fedez e Mara Sattei.

Nell’autunno 2022 ese il singolo Abissale che anticipa l’uscita del primo album di inediti di Tananai, Rave, Eclissi, pubblicato il 25 novembre 2022. Si tratta di un album che mescola sonorità pop, dance e rock, rispecchiando le due anime dell’artista: quella più festosa e la parte più introspettiva.

Nel 2023 il cantautore milanese torna al 73° Festival di Sanremo e si classifica al quinto posto con Tango, accompagnato da un video che racconta la storia d’amore di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini separati dalla guerra.

Tananai è un artista poliedrico e talentuoso, con un grande potenziale. È sicuramente uno dei nomi più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. (La redazione)

I concerti in programma di Tananai