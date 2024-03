Il ritorno dei Gossip con «Real Power» dopo 11 anni di assenza

Dopo un’assenza di 11 anni dalla scena musicale, l’acclamata band indie rock, i Gossip, ha fatto il suo ritorno trionfale il 22 marzo 2024 con il nuovo album intitolato Real Power.

L’energia esplosiva dei Gossip

La band, tornata al suo massimo splendore, ha recentemente preparato il terreno per l’album con la pubblicazione di nuova musica, che ha spaziato dall’inno ribelle Real Power, ispirato alle proteste di Black Lives Matter, al tenero brano pop “Crazy Again”. I primi singoli del progetto hanno ricevuto plausi da parte della critica di tutto il mondo, catapultando la band in cima alle playlist radio, nelle line-up dei festival e sulle copertine delle riviste.

Rick Rubin in cabina di regia

L’album Real Power vede la presenza in cabina di regia del leggendario produttore Rick Rubin. Sotto la guida esperta di Rubin, la band ha iniziato a registrare il nuovo album nel 2019 nel suo studio casalingo a Kauai, Hawaii.

L’album è una celebrazione dell’espressione creativa e del potere della famiglia scelta dopo il trauma collettivo e personale. Tipicamente nello stile dei Gossip, Real Power offre non solo una miscela di texture sonore e generi, dal rock propulsivo al disco gioioso, ma anche un’intensità emotiva che abbraccia l’intera gamma dell’esperienza umana.

Live in Italia nel 2024: due appuntamenti imperdibili

I fan italiani dei Gossip avranno la possibilità di vedere la band dal vivo in due appuntamenti imperdibili. I Gossip si esibiranno in Italia il 22 giugno all’Invincible Fest Spin Off in Villa Ada a Roma e il 23 giugno 2024 al Magnolia Summer Festival presso il Circolo Magnolia a Milano. Sarà un’occasione unica per i fan italiani di vivere l’energia e la passione dei Gossip sul palco, in un’atmosfera elettrizzante e carica di emozioni.

Real Power, il nuovo album dei Gossip dopo 11 anni di assenza

Il ritorno dei Gossip sulla scena musicale con Real Power è un evento atteso da molti fan in tutto il mondo. Con la guida di Rick Rubin e la loro inconfondibile energia e passione, i Gossip sono pronti a conquistare nuovamente i cuori dei fan e a dimostrare che il loro talento e la loro creatività sono più vivi che mai.

Il nuovo album è un’ode all’espressione creativa, al potere della famiglia e alla capacità di affrontare e superare i traumi collettivi e personali, mantenendo un messaggio di forza, resilienza e speranza. (La redazione)