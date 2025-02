Michigander: l’album di debutto della band di Jason Singer

Pubblicato il 7 febbraio 2025, Michigander è l’album di debutto dell’omonima band guidata dal talentuoso cantautore e musicista indie rock americano Jason Singer. Nato a Kalamazoo, Michigan, e ora residente a Nashville, Singer ha saputo costruirsi un seguito solido grazie a un sound che fonde rock e alternative con testi profondi ed emotivi. Con oltre 100 milioni di stream accumulati nel tempo, il suo percorso artistico è stato segnato da una serie di EP e singoli di successo, tra cui Midland (2018), Where Do We Go From Here (2019) ed Everything Will Be OK Event (2021), oltre al brano Misery, che ha conquistato pubblico e critica.

Negli ultimi dieci anni, Michigander è diventato uno dei progetti più interessanti della scena indipendente americana, riuscendo a bilanciare energia e introspezione in un mix musicale coinvolgente. L’album di debutto arriva come una consacrazione per la band, pronta a lasciare il segno in un decennio che si preannuncia ancora più ricco di successi. (La redazione)