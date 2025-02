CocoRosie con Little Death Wishes: il nuovo album intenso e visionario

Little Death Wishes segna il ritorno delle CocoRosie con il loro ottavo album, il primo pubblicato con l’etichetta Joyful Noise. Dopo oltre vent’anni di carriera e dischi rilasciati con etichette iconiche come Touch & Go, Sub Pop e City Slang, il duo formato dalle sorelle Bianca e Sierra Casady continua a spingersi oltre i confini della musica indipendente.

Un viaggio tra dolore, visioni e cultura pop

Composto da dodici tracce, Little Death Wishes è un’opera che affronta tematiche profonde come le difficoltà generazionali delle donne, la precarietà dell’esistenza e il dolore dell’amore. Le CocoRosie, con la loro inconfondibile poetica sonora, trasformano il dolore in conoscenza e la loro sorellanza in un dialogo polemico e artistico.

L’album si distingue per il suo bricolage di simboli della cultura pop, un elemento caratteristico del duo che rielabora il passato per creare qualcosa di completamente nuovo. Il loro stile continua a essere avanguardistico ma indipendente dalle tendenze contemporanee, raccogliendo frammenti di altre epoche per ricostruirli in un’opera dal fascino barocco.

Collaborazioni straordinarie e nuove influenze

Nel nuovo album, le CocoRosie si avvalgono della collaborazione di artisti di calibro internazionale come Chance the Rapper e Greg Saunier dei Deerhoof, aggiungendo ulteriore profondità e sperimentazione al loro suono unico.

La discografia delle CocoRosie: un percorso artistico unico

Dal loro debutto nel 2004 con La maison de mon rêve, Bianca e Sierra hanno continuato a innovare e stupire il pubblico. Ecco la loro discografia completa:

“Put The Shine On” (2020)

“Heartache City” (2015)

“Tales of a Grasswidow” (2013)

“Grey Oceans” (2010)

“The Adventures of Ghosthorse and Stillborn” (2007)

“Noah’s Ark” (2005)

“La maison de mon rêve” (2004)

Oltre ai loro album, le CocoRosie hanno composto colonne sonore originali per quattro opere teatrali di Robert Wilson e collaborato con il Kronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco.

Le carriere artistiche di Bianca e Sierra Casady

Oltre alla musica, le sorelle Casady hanno esplorato altre forme artistiche:

Bianca Casady ha esposto mostre d’arte in tutto il mondo e ha recentemente pubblicato il suo primo libro di poesie, “Au bord du ciel: Heaven bound”.

ha esposto mostre d’arte in tutto il mondo e ha recentemente pubblicato il suo primo libro di poesie, “Au bord du ciel: Heaven bound”. Sierra Casady ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Amsterdam, l’ICA di Londra e la Sydney Opera House, oltre a portare in scena l’opera “Soul Life” al Donau Festival di Krems.

Uscita di “Little Death Wishes” e tour estivo

Il nuovo album delle CocoRosie, Little Death Wishes, verrà pubblicato il 28 marzo 2025 per Joyful Noise, anticipato dal singolo Cut Stitch Scar. Il duo si esibirà in Italia con un attesissimo concerto il 28 luglio 2025 alla Casa del Jazz di Roma. Resta aggiornato sulle CocoRosie e preparati a immergerti nel loro mondo sonoro unico e inconfondibile con Little Death Wishes! (La redazione)