Addio a Brian Wilson, genio del pop

L’11 giugno 2025 si è spento Brian Wilson, figura leggendaria della musica americana e mente creativa dietro i Beach Boys. Aveva 82 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo della musica, che oggi piange uno dei suoi più grandi innovatori. La famiglia non ha reso nota la causa della morte.

Un’infanzia tra musica e difficoltà

Nato il 20 giugno 1942 a Inglewood, in California, Brian Douglas Wilson mostrò fin da piccolo un talento fuori dal comune. Dotato di orecchio assoluto e di una sensibilità musicale precoce, fu guidato dal padre Murry nel suo percorso artistico, nonostante un ambiente familiare spesso segnato da tensioni e maltrattamenti. Le armonie complesse dei Four Freshmen e le sonorità di Gershwin, Bacharach e Phil Spector furono tra le sue prime, decisive influenze.

L’ascesa con i Beach Boys

Nel 1961, Wilson fondò i Beach Boys insieme ai fratelli Dennis e Carl, al cugino Mike Love e all’amico Al Jardine. Il gruppo incarnò lo spirito della California con successi come Surfin’ U.S.A., I Get Around e l’indimenticabile Good Vibrations. Brian ne fu l’anima musicale, firmando, arrangiando e producendo molti dei brani che resero immortale la band.

Il genio creativo di Pet Sounds e la visione incompiuta di Smile

Nel 1966, Wilson cambiò il volto del pop con Pet Sounds, un album che ispirò persino i Beatles. L’opera, densa di arrangiamenti orchestrali, armonie vocali raffinate e testi introspettivi, fu il culmine della sua visione artistica. Seguì il tormentato progetto Smile, mai completato all’epoca e simbolo del suo genio visionario quanto fragile.

Le ombre della mente

Dietro al talento straordinario si nascondeva una battaglia costante con problemi di salute mentale. Dopo un esaurimento nervoso nel 1964, Wilson si ritirò dai tour, immergendosi nel lavoro in studio. Negli anni successivi, attraversò lunghi periodi di isolamento e momenti difficili.

Il ritorno e l’eredità

Negli anni ’80 e ’90, Wilson tornò progressivamente sulle scene, prima con l’album solista Brian Wilson (1988), poi con numerosi tour da solista a partire dal 1999. Negli ultimi anni, la diagnosi di demenza e la morte della moglie lo portarono sotto tutela legale, ma il suo lascito musicale rimase intatto.

Un’eco infinita nella musica

Wilson fu molto più di un semplice membro dei Beach Boys: è stato uno degli artefici della trasformazione della musica pop in arte. Con due Grammy Award, una stella nella Rock and Roll Hall of Fame e una vita portata sul grande schermo in Love and Mercy, ha ispirato generazioni di artisti, da Paul McCartney a musicisti delle scene indie, dream pop ed elettronica contemporanea.

L’omaggio del mondo

Alla notizia della sua morte, il mondo della musica ha reso omaggio al suo genio. Tra i tanti a ricordarlo, Mick Fleetwood, Nancy Sinatra, Questlove e Sean Lennon. Le loro parole confermano ciò che il pubblico ha sempre saputo: Brian Wilson non è stato solo un artista. È stato una voce che ha insegnato a sognare.

Una vita tra onde e armonie

Con la sua musica, Brian Wilson ha catturato l’essenza dell’innocenza e del tormento, del sole californiano e delle ombre interiori. La sua arte resta, incisa nelle melodie che hanno definito un’epoca. Addio, Brian. E grazie per le vibrazioni buone. (La redazione)