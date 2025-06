MEI 2025: trent’anni di musica indipendente a Faenza

Faenza ospiterà la trentesima edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. La manifestazione durerà tre giorni e sarà ricca di eventi dedicati alla musica indipendente italiana. Concerti, forum, mostre e premiazioni animeranno il centro storico della città romagnola. Tra gli appuntamenti più importanti c’è il ritorno della Targa MEI Musicletter. Questo premio nazionale celebra l’informazione musicale sul web e conferma l’importanza della divulgazione musicale oggi

Un’edizione speciale per i 30 anni del MEI

Dal 3 al 5 ottobre 2025 Faenza ospiterà una nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Il festival, attivo dal 1995, è un punto di riferimento per la musica indipendente ed emergente in Italia. Quest’anno festeggia il trentesimo anniversario con un programma che include concerti, convegni, mostre e premiazioni.

Il MEI, ideato e coordinato da Giordano Sangiorgi, si svolgerà come sempre nel centro storico di Faenza. La città si trasformerà in una piattaforma di promozione e confronto per il settore musicale indipendente italiano.

Ritorna la Targa MEI Musicletter

Tra gli appuntamenti più rilevanti dell’edizione 2025 spicca la Targa MEI Musicletter, riconoscimento nazionale per l’informazione musicale sul web. La Targa, ideata e curata da Luca D’Ambrosio, premia il miglior sito collettivo e il miglior blog personale di musica. Nell’edizione di quest’anno, il premio speciale va invece al miglior progetto musicale di inclusione sociale.

Il premio è nato per valorizzare le realtà italiane attive nella divulgazione musicale online. Nel corso degli anni ha premiato molte esperienze che uniscono qualità editoriale, indipendenza e passione.

La cerimonia di premiazione si terrà durante il Forum del Giornalismo Musicale, uno degli eventi più importanti del MEI. Oggi le occasioni di riflessione critica sulla musica sono sempre più rare. In questo contesto, il premio resta uno dei pochi strumenti che danno visibilità al lavoro di chi racconta la musica online con competenza e impegno.

Opera Indie: un progetto sinfonico per la musica indipendente

Tra le novità artistiche, si segnala la prima assoluta di Opera Indie, progetto sinfonico che rilegge trent’anni di musica indipendente italiana. L’iniziativa, diretta dal Maestro Loris Ceroni, coniuga una rock band, un’orchestra d’archi e un coro per reinterpretare i brani simbolo del panorama indie italiano.

La produzione cerca cantanti da inserire nell’ensemble e le audizioni si svolgeranno dal 20 al 30 luglio presso lo Studio Le Dune di Riolo Terme. L’esordio di Opera Indie è previsto per il 5 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, in chiusura del festival.

L’assemblea delle realtà musicali indipendenti

Il 4 ottobre si terrà l’incontro del Coordinamento Stage & Indies, assemblea nazionale che riunisce oltre 300 piccole realtà musicali. L’incontro sarà un’occasione per affrontare i problemi che colpiscono il settore. Tra questi ci sono l’omologazione dell’offerta musicale, le distorsioni delle piattaforme di streaming e la mancanza di politiche pubbliche a sostegno della musica.

Il Coordinamento ha chiesto l’intervento delle Autorità Antitrust. Propone di eliminare i numeri visibili sulle piattaforme per restituire importanza al valore artistico. Denuncia anche la crescente precarietà degli artisti nel mercato musicale.

Un festival che ha segnato la storia della musica italiana

Nel corso di tre decenni, il MEI ha rappresentato una vetrina fondamentale per centinaia di artisti poi diventati protagonisti della scena nazionale. Da Afterhours a Diodato, da Caparezza ai Måneskin, molti hanno trovato proprio a Faenza uno dei primi spazi di visibilità.

Anche quest’anno il festival proporrà decine di eventi in contemporanea, su più palchi e nei locali della città. L’obiettivo è sostenere una cultura musicale plurale e autonoma. La Notte Bianca del 4 ottobre, con musica dal vivo e spettacoli in tutta Faenza, sarà il momento culminante delle celebrazioni. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Un appuntamento imporante

Il MEI 2025 è un’edizione particolarmente significativa. Infatti, non solo celebra i 30 anni, ma soprattutto mette in luce temi fondamentali come l’informazione musicale online, le politiche culturali e la sperimentazione artistica. Inoltre, rappresenta un momento importante di riflessione e rinnovamento per l’intero settore. Per questo motivo, si conferma come un appuntamento imperdibile per artisti e operatori. In conclusione, il festival assume un ruolo centrale nel panorama musicale indipendente italiano.

In questo contesto, la XIII edizione della Targa MEI Musicletter si conferma un’iniziativa coerente con lo spirito del festival. Essa dà spazio e riconoscimento a chi costruisce cultura musicale in modo indipendente e condiviso. (La redazione)