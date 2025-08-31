Il ritorno di Jens Lekman con Songs for Other Peoples Weddings

Dopo una lunga pausa discografica, Jens Lekman torna a far parlare di sé con un nuovo progetto ricco di sfumature. L’uscita del suo nuovo album, Songs for Other Peoples Weddings, è prevista per il prossimo 12 settembre 2025 per l’etichetta Secretly Canadian, e viene anticipata dal singolo Candy From a Stranger, già disponibile con un video ufficiale.

Un concept ispirato alla vita reale

Il disco segna la fine di un silenzio durato otto anni per il cantautore svedese, che ha costruito l’intero progetto attorno alla figura immaginaria di J, un musicista che si esibisce ai matrimoni. L’idea nasce dalla personale esperienza di Lekman come wedding singer, tema già affrontato in passato nella traccia If You Ever Need a Stranger (To Sing at Your Wedding).

Ogni brano racconta una storia diversa: J incontra le coppie prima della cerimonia, ascolta le loro esperienze e compone per ciascuna un brano originale. Nonostante questa abilità di trasformare le emozioni altrui in musica, il protagonista mostra difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti, soprattutto nel rapporto con la fidanzata V, interpretata nel disco dalla cantante Matilda Sargren.

Un album e un romanzo che si completano

A rendere ancora più articolato il progetto, Lekman ha affiancato all’album la pubblicazione del romanzo Songs For Other People’s Weddings: A Novel, scritto insieme allo scrittore David Levithan, noto per aver ispirato il film Nick & Norah – Tutto accadde in una notte.

Il libro e l’album si influenzano reciprocamente: se da un lato la narrazione letteraria ha fornito la struttura di base, alcune delle storie nate in musica hanno finito per trovare spazio anche tra le pagine del romanzo. La coesistenza tra i due formati ha creato un racconto a più livelli, in cui i confini tra finzione e autobiografia si fanno sempre più sottili.

Una narrazione musicale coerente e malinconica

Lekman ha dichiarato di essersi ispirato al tono narrativo e intimista di Watertown, l’album di Frank Sinatra pubblicato nel 1970. Anche in Songs for Other Peoples Weddings, si respira quell’aria sospesa tra malinconia e osservazione empatica. Le canzoni non sono semplici composizioni per eventi lieti, ma diventano strumenti per esplorare fragilità e sogni non realizzati.

Il singolo Candy From a Stranger, primo assaggio del disco, è emblematico del tono dell’intero lavoro: tra arrangiamenti eleganti e testi evocativi, anticipa un ritorno che promette profondità emotiva e coerenza narrativa. (La redazione)