Guerilla Toss con You’re Weird Now

Il 12 settembre 2025 uscirà You’re Weird Now, il nuovo lavoro discografico dei Guerilla Toss, distribuito in tutto il mondo da Sub Pop nei formati vinile, CD e digitale. Si tratta del quinto album della band e del secondo sotto l’etichetta Sub Pop. Un disco che si presenta come una celebrazione della libertà artistica e della creatività vissuta senza compromessi. I Guerilla Toss scelgono di riappropriarsi con orgoglio della parola “weird”, restituendole valore positivo e trasformandola in un simbolo di autenticità.
You’re Weird Now rappresenta molto più di una semplice raccolta di brani: è un manifesto. Lontano dalle convenzioni, il disco incarna un’idea di arte vissuta senza compromessi, dove la parola “weird” viene trasformata in un simbolo di emancipazione creativa. I Guerilla Toss invitano l’ascoltatore a riconoscere e abbracciare la propria diversità, non come un difetto ma come fonte di forza e originalità. La band dimostra una maturità artistica acquisita con il tempo, capace di coniugare audacia sonora e coerenza emotiva, in un progetto che sfida le etichette e si rivolge a chi vive fuori dagli schemi.
Ad anticipare l’uscita, è stato pubblicato il singolo Life’s a Zoo, accompagnato da un videoclip diretto da Marcus Brooks in collaborazione con la band. Il brano è un vortice sonoro frenetico e travolgente, che riflette la tensione continua dell’iperstimolazione contemporanea. Con arrangiamenti imprevedibili e una base chiptune che ipnotizza, la traccia si distingue per la partecipazione di Stephen Malkmus alla voce, insieme a Ben Katzman, noto anche per la sua apparizione nel reality show Survivor. Il risultato è un mix elettrico e vivace, che lascia intravedere tutta l’energia dell’album.
Con l’uscita del disco partirà anche un tour nordamericano che porterà i Guerilla Toss in 28 città, da settembre a ottobre. Tra le tappe più attese figurano Chicago, Seattle, Los Angeles, Austin e Brooklyn, con l’ultima data prevista a Boston il 19 ottobre. Il tour sarà l’occasione per vivere dal vivo l’atmosfera intensa e libera che da sempre contraddistingue la band. Un’esperienza che promette di unire sperimentazione e spontaneità in un equilibrio sempre in movimento. You’re Weird Now è un invito ad abbracciare la propria unicità, con il volume al massimo. (La redazione)
