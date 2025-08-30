Un compleanno speciale per Highway 61 Revisited, capolavoro del rock di Bob Dylan

Nel 1965 Bob Dylan pubblicava Highway 61 Revisited, un disco che ha riscritto la storia del rock unendo poesia e ribellione. Sessant’anni dopo, questo capolavoro resta un punto di riferimento musicale e culturale, simbolo della creatività senza compromessi e di un’eredità che parla ancora oggi.
Sessant’anni fa, il 30 agosto 1965, Bob Dylan pubblicava Highway 61 Revisited. Un album rivoluzionario che ha segnato in modo indelebile la storia della musica rock. Con la sua carica innovativa e il suo linguaggio poetico, il disco ha aperto nuove strade artistiche e culturali.
Brani come Like a Rolling Stone hanno mostrato come si potesse fondere energia sonora e profondità lirica, rompendo gli schemi dell’epoca. Dylan ha saputo unire ribellione e poesia, influenzando generazioni di artisti e imponendosi come punto di riferimento per la musica contemporanea.
A sessant’anni di distanza, Highway 61 Revisited mantiene intatta la sua forza. Un anniversario che celebra il coraggio creativo di Bob Dylan e l’impatto duraturo di un album che continua a risuonare, ancora oggi, con la stessa potenza del 1965. (La redazione)
