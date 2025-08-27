Home Articoli Crescita del mercato musicale nel primo semestre 2025
Crescita del mercato musicale nel primo semestre 2025

Il mercato della musica in Italia registra +9,7% nel primo semestre 2025, superando i 208 milioni €. Lo streaming premium cresce del 12,7%, il vinile vola a +17% e i CD a +4,7%. Successo anche per il repertorio italiano, che domina le classifiche con il 90% delle Top Ten Album e Singoli.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
27 Agosto 2025

Mercato musicale

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla FIMI, il mercato della musica in Italia continua a mostrare segnali di grande solidità. Nel primo semestre del 2025 il settore ha registrato un fatturato complessivo di oltre 208 milioni di euro, con un incremento del +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita trainata da più comparti, che confermano il trend positivo dell’industria musicale nazionale.

I dati FIMI

Secondo i dati diffusi da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana):

  • Streaming: +9,9%, con il segmento premium in forte ascesa (+12,7%) e un giro d’affari di 113 milioni di euro. La quota di mercato dello streaming premium raggiunge così il 56% tra fisico e digitale.
  • Mercato fisico: crescita significativa del +13%, trainata dal vinile (+17%) e dal CD (+4,7%).
  • Repertorio italiano: continua a dominare le classifiche, con una presenza del 90% nelle Top Ten Album e Singoli.

Conclusione

Come sottolinea la FIMI, si tratta di una crescita strutturale e ben distribuita, che vede lo streaming confermarsi come perno centrale del mercato, ma anche un rinnovato interesse per i supporti fisici, in particolare il vinile. Un trend che consolida il ruolo della musica italiana e la forza del repertorio locale. Qui per l’approfondimento dati. (La redazione)

