Crescita del mercato musicale nel primo semestre 2025

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla FIMI, il mercato della musica in Italia continua a mostrare segnali di grande solidità. Nel primo semestre del 2025 il settore ha registrato un fatturato complessivo di oltre 208 milioni di euro, con un incremento del +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita trainata da più comparti, che confermano il trend positivo dell’industria musicale nazionale.
Secondo i dati diffusi da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana):
Come sottolinea la FIMI, si tratta di una crescita strutturale e ben distribuita, che vede lo streaming confermarsi come perno centrale del mercato, ma anche un rinnovato interesse per i supporti fisici, in particolare il vinile. Un trend che consolida il ruolo della musica italiana e la forza del repertorio locale. Qui per l’approfondimento dati. (La redazione)
