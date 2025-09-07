Father Mother Sister Brother: la nuova opera premiata a Venezia 82 di Jim Jarmusch

Father Mother Sister Brother è un film commedia drammatica a episodi del 2025 scritto e diretto da Jim Jarmusch. La pellicola si distingue per il suo approccio delicato e sottile, mescolando momenti di umorismo e riflessione, e presenta un cast corale composto da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore e Luka Sabbat. Il film ha debuttato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vincendo il Leone d’Oro, e sarà distribuito negli Stati Uniti da Mubi a partire dal 24 dicembre 2025.

Trama e struttura

Father Mother Sister Brother è una raccolta di storie intrecciate che esplorano temi familiari e relazioni interpersonali. Il tono del film alterna momenti di leggerezza a riflessioni più profonde, creando un equilibrio tra commedia e dramma. Jarmusch ha scelto un approccio minimale, senza un uso predominante della musica, privilegiando la narrazione visiva e le performance degli attori.

Cast

Il film presenta un cast internazionale di alto profilo:

Vicky Krieps nel ruolo di Lilith

Mayim Bialik nel ruolo di Emily

Charlotte Rampling nel ruolo della Madre

Luka Sabbat nel ruolo di Billy

Françoise Lebrun nel ruolo di Madame Gautier

La varietà dei personaggi e la profondità delle interpretazioni contribuiscono alla ricchezza narrativa del film.

Produzione

La produzione è stata gestita da Exoskeleton in collaborazione con Animal Kingdom e CG Cinema. Le riprese principali sono iniziate a novembre 2023 a West Milford, New Jersey, proseguendo a Dublino e concludendosi a Parigi nei primi mesi del 2024. Durante lo sviluppo, Jarmusch ha anticipato che il film sarebbe stato molto sottile e silenzioso, con un equilibrio tra elementi comici e drammatici.

Uscita e ricezione

Il film ha avuto la sua prima mondiale alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 2025, vincendo il Leone d’Oro. La distribuzione negli Stati Uniti è prevista da Mubi per il 24 dicembre 2025. La critica ha accolto Father Mother Sister Brother con entusiasmo: su Rotten Tomatoes il 100% delle recensioni di 18 critici è positivo, mentre Metacritic assegna un punteggio di 79 su 100, indicando recensioni generalmente favorevoli.

Conclusione

Father Mother Sister Brother si conferma come una delle opere più raffinate di Jim Jarmusch, unendo una narrazione a episodi a interpretazioni di alto livello e a un tono che bilancia commedia e dramma. Il film promette di diventare un punto di riferimento per il cinema contemporaneo, grazie alla sua sensibilità e alla qualità artistica. (La redazione)