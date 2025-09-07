Avincola omaggia Enzo Carella con un libro e un album

Avincola, cantautore romano, racconta la quotidianità con una poetica originale. Dal Festival di Sanremo con Goal! al docufilm su Stefano Rosso, fino al nuovo progetto Avincola canta Carella, la sua carriera unisce musica, memoria e collaborazioni con artisti come Morgan, Pasquale Panella e Fiorello.
Avincola, cantautore romano con radici spagnole da parte materna, ha saputo costruire un percorso originale che attraversa musica, cinema e letteratura. La sua poetica, capace di trasformare la quotidianità in racconto universale, lo ha portato a collaborare con figure di spicco della scena artistica italiana, affermandosi come uno degli autori più interessanti della sua generazione.
Nel 2009 pubblica l’EP Il giullare e altre storie, ispirato a Francesco Guccini. L’anno successivo vince il Premio Stefano Rosso e il Premio Botteghe d’Autore, affermandosi per la qualità degli arrangiamenti. Parallelamente, si dedica anche al cinema con il docufilm Stefano Rosso – L’ultimo romano, che ottiene riconoscimenti come il Premio Pivi SIAE e il Premio MEI Cinema.
Dopo l’album di debutto Così canterò tra vent’anni (2014), con la partecipazione di Freak Antoni, la sua scrittura evolve da tematiche sociali a una poetica delle “piccole cose”. Seguono Km 28 (2015) e numerosi singoli che lo portano a essere selezionato più volte per Sanremo Giovani. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con Goal!, brano incluso nell’album Turisti.
Il percorso di Avincola si intreccia con artisti come Morgan, Pasquale Panella, Fiorello, Riccardo Sinigallia e molti altri. Nel 2023 pubblica l’album Barrì, anticipato dal brano omonimo con testo di Pasquale Panella, confermando il suo interesse per una scrittura capace di unire ironia e introspezione.
Nel 2024 l’artista avvia un progetto dedicato a Enzo Carella, accompagnato dal libro Dolce tu per tu, che raccoglie testimonianze, fotografie inedite e ricordi di amici e colleghi. In parallelo esce l’album Avincola canta Carella, realizzato con la sua band e con ospiti come Dente, Anna Castiglia, Mille e Ciliari. Il lavoro rende omaggio a una figura centrale della musica italiana, reinterpretandone i brani in chiave rispettosa e personale.
La presentazione si terrà sabato 13 settembre 2025 al Largo Venue di Roma, con Avincola e la sua band che omaggeranno il cantautore scomparso attraverso canzoni e letture dal libro a lui dedicato, arricchito da foto inedite e testimonianze di artisti. Nello stesso mese uscirà anche un album con i brani di Carella rivisitati da Avincola insieme a vari ospiti.
Il percorso di Avincola racconta la storia di un artista capace di trasformare esperienze personali e collettive in canzoni dal forte impatto emotivo. La sua ricerca si muove tra memoria e innovazione, confermando un ruolo di primo piano nella scena cantautorale contemporanea. (La redazione)
