Avincola omaggia Enzo Carella con un libro e un album

Avincola, cantautore romano con radici spagnole da parte materna, ha saputo costruire un percorso originale che attraversa musica, cinema e letteratura. La sua poetica, capace di trasformare la quotidianità in racconto universale, lo ha portato a collaborare con figure di spicco della scena artistica italiana, affermandosi come uno degli autori più interessanti della sua generazione.

Gli esordi e i primi riconoscimenti

Nel 2009 pubblica l’EP Il giullare e altre storie, ispirato a Francesco Guccini. L’anno successivo vince il Premio Stefano Rosso e il Premio Botteghe d’Autore, affermandosi per la qualità degli arrangiamenti. Parallelamente, si dedica anche al cinema con il docufilm Stefano Rosso – L’ultimo romano, che ottiene riconoscimenti come il Premio Pivi SIAE e il Premio MEI Cinema.

L’evoluzione stilistica

Dopo l’album di debutto Così canterò tra vent’anni (2014), con la partecipazione di Freak Antoni, la sua scrittura evolve da tematiche sociali a una poetica delle “piccole cose”. Seguono Km 28 (2015) e numerosi singoli che lo portano a essere selezionato più volte per Sanremo Giovani. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con Goal!, brano incluso nell’album Turisti.

Le collaborazioni e i progetti recenti

Il percorso di Avincola si intreccia con artisti come Morgan, Pasquale Panella, Fiorello, Riccardo Sinigallia e molti altri. Nel 2023 pubblica l’album Barrì, anticipato dal brano omonimo con testo di Pasquale Panella, confermando il suo interesse per una scrittura capace di unire ironia e introspezione.

Avincola canta Carella

Nel 2024 l’artista avvia un progetto dedicato a Enzo Carella, accompagnato dal libro Dolce tu per tu, che raccoglie testimonianze, fotografie inedite e ricordi di amici e colleghi. In parallelo esce l’album Avincola canta Carella, realizzato con la sua band e con ospiti come Dente, Anna Castiglia, Mille e Ciliari. Il lavoro rende omaggio a una figura centrale della musica italiana, reinterpretandone i brani in chiave rispettosa e personale.

La presentazione

La presentazione si terrà sabato 13 settembre 2025 al Largo Venue di Roma, con Avincola e la sua band che omaggeranno il cantautore scomparso attraverso canzoni e letture dal libro a lui dedicato, arricchito da foto inedite e testimonianze di artisti. Nello stesso mese uscirà anche un album con i brani di Carella rivisitati da Avincola insieme a vari ospiti.

Conclusione

Il percorso di Avincola racconta la storia di un artista capace di trasformare esperienze personali e collettive in canzoni dal forte impatto emotivo. La sua ricerca si muove tra memoria e innovazione, confermando un ruolo di primo piano nella scena cantautorale contemporanea. (La redazione)