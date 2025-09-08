Damiano David presenta il nuovo singolo Talk To Me

Damiano David annuncia il suo nuovo singolo Talk To Me, in uscita venerdì 12 settembre. Il brano nasce dalla collaborazione con Tyla, vincitrice di un Grammy Award nella categoria Best African Music Performance 2024, e il leggendario chitarrista Nile Rodgers, pluripremiato con numerosi Grammy Award. Questo progetto segna un’importante evoluzione musicale per l’artista, combinando stili diversi e influenze internazionali.

Collaborazioni e ispirazioni

Talk To Me nasce da un momento di grande ispirazione per Damiano David, coincidente con la preparazione del suo tour. L’artista ha voluto arricchire il brano con la chitarra di Nile Rodgers e concepirlo come un duetto con Tyla, attirato dalla particolare voce della cantante e dal suo stile unico, evidente nel brano Water.

Tyla ha contribuito con entusiasmo alla realizzazione della canzone, sottolineando come la collaborazione sia stata naturale e stimolante, portando a una fusione armoniosa dei rispettivi stili musicali. Anche Nile Rodgers ha espresso soddisfazione, evidenziando come la sua chitarra sia diventata una vera e propria “terza voce” del singolo.

Contesto discografico

Questo nuovo singolo segue il successo dell’album Funny Little Fears, certificato in nove Paesi e con oltre 800 milioni di stream globali. Il long video di lancio dell’album ha ottenuto una candidatura ai VMA 2025, mentre il brano Next Summer ha ricevuto la nomination come Best Push Performance. L’uscita di Talk To Me si inserisce quindi in un percorso artistico già caratterizzato da importanti riconoscimenti internazionali.

Tour mondiale 2025

Dopo un’estate intensa nei principali festival, con una performance speciale al Grammy Museum di Los Angeles e la chiusura al Lollapalooza di Chicago, Damiano David darà il via al suo World Tour 2025. Il tour comprende oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. In Europa tutte le date sono già sold out, mentre anche le tappe di San Paolo e Bogotà hanno registrato il tutto esaurito.

Conclusione

Talk To Me rappresenta un momento di grande crescita artistica per Damiano David, grazie alla collaborazione con Tyla e Nile Rodgers. Il singolo unisce influenze diverse e anticipa un tour mondiale di grande successo, confermando il ruolo dell’artista come protagonista internazionale della musica contemporanea. (La redazione)