Private Music: il ritorno dei Deftones con il loro decimo album

Deftones, storica band americana di alternative metal, hanno pubblicato il loro decimo album in studio, Private Music, il 22 agosto 2025. Dopo cinque anni dall’uscita di Ohms, questo nuovo lavoro segna il più lungo intervallo tra due album della band, offrendo ai fan una miscela di sonorità sperimentali e atmosfere intense.

Contesto e formazione della band

I Deftones si sono formati a Sacramento, California, nel 1988 con Chino Moreno, Stephen Carpenter e Abe Cunningham. Successivamente si sono uniti al gruppo il bassista Chi Cheng e il tastierista Frank Delgado. Nel corso degli anni, la band ha consolidato la sua fama per l’approccio sperimentale al metal, spesso definito dai critici come “il Radiohead del metal”.

Per Private Music, oltre ai membri storici Moreno, Carpenter, Cunningham e Delgado, ha partecipato anche il bassista in tournée Fred Sablan. L’album è stato prodotto assieme a Nick Raskulinecz, già collaboratore dei Deftones per Diamond Eyes (2010) e Koi No Yokan (2012).

Il decimo album: Private Music

Private Music è stato anticipato dai singoli My Mind Is a Mountain e Milk of the Madonna. L’album conferma la volontà della band di fondere elementi aggressivi e sperimentali, mantenendo una coerenza sonora che ha caratterizzato la loro carriera. La produzione di Raskulinecz contribuisce a esaltare la dinamica tra le chitarre, la batteria e le atmosfere elettroniche create da Delgado.

Ricezione critica

L’accoglienza di Private Music è stata estremamente positiva. Su Metacritic l’album ha ottenuto un punteggio medio di 91/100 basato su undici recensioni, indicativo di un plauso universale. Anche altre piattaforme e riviste specializzate, tra cui AnyDecentMusic?, AllMusic, Clash e Kerrang!, hanno riconosciuto la qualità del lavoro con valutazioni molto alte.

Evoluzione della band

La carriera dei Deftones è caratterizzata da continui esperimenti sonori. Dopo l’esordio con Adrenaline (1995) e il successo commerciale di Around the Fur (1997), la band ha trovato il riconoscimento internazionale con White Pony (2000). Negli anni successivi, nonostante difficoltà e cambi di formazione, i Deftones hanno continuato a innovare con album come Diamond Eyes, Koi No Yokan, Gore e Ohms, arrivando ora a consolidare la loro esperienza con Private Music.

Conclusione

Private Music rappresenta un traguardo significativo nella carriera dei Deftones, confermando la loro capacità di rinnovarsi senza perdere l’identità. L’album combina tecnica, emozione e sperimentazione, offrendo sia ai fan storici che a nuovi ascoltatori un’esperienza sonora intensa e originale. (La redazione)