Marco Damilano torna su Rai 3 con la quarta stagione di “Il cavallo e la torre”

Lunedì 8 settembre alle 20.40 su Rai 3 è iniziata la quarta stagione di Il cavallo e la torre. Il programma di approfondimento è condotto da Marco Damilano. Ogni puntata propone analisi, reportage e storie che intrecciano politica e società. In questo modo la trasmissione rafforza il suo ruolo di guida nel raccontare l’attualità.

Struttura del programma

Il cavallo e la torre va in onda dal lunedì al giovedì con episodi di dieci minuti. Il venerdì, invece, la durata si allunga a quindici minuti. Così si crea uno spazio più ampio per l’approfondimento. Il format collega i fatti del giorno ai cambiamenti della società. Inoltre, rende evidenti i legami con il dibattito pubblico. Perciò risulta accessibile anche a chi non segue quotidianamente la politica.

Le novità della nuova stagione

La principale novità è la presenza di Edoardo Purgatori. L’attore porta in studio contributi ispirati al teatro civile e amplia i linguaggi narrativi del programma. Inoltre, continua la collaborazione con Mauro Biani. Le sue animazioni grafiche arricchiscono i temi affrontati e offrono una chiave visiva immediata. Grazie a questi elementi, la trasmissione risulta più varia e coinvolgente. Infatti, unisce informazione, analisi e creatività.

La squadra editoriale

Il programma è frutto di un lavoro collettivo. Oltre a Marco Damilano, ne fanno parte David Becchetti, Giuseppe Ciulla, Manuela Ferri, Antonio Sofi ed Eleonora Tundo. La regia è affidata a Laura Vitali, che coordina ritmo e impostazione visiva. In questo modo si garantisce continuità stilistica e coerenza narrativa. Inoltre, la collaborazione tra autori e regia assicura un prodotto riconoscibile e stabile.

Conclusione

La quarta stagione di Il cavallo e la torre è già in corso su Rai 3. Ogni puntata propone collegamenti chiari tra i fatti del giorno e le grandi sfide globali. Inoltre, non trascura le realtà locali e le storie quotidiane. Infine, con un linguaggio diretto, offre strumenti per comprendere meglio il presente e le sue trasformazioni. (La redazione)