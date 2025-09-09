I Tortoise annunciano Touch: il ritorno della leggendaria band di Chicago

I Tortoise tornano con un nuovo capitolo della loro carriera musicale. Dopo sette anni dall’ultimo lavoro, la band iconica del “post-everything” annuncia Touch, un album che conferma la loro capacità di reinventarsi mantenendo intatta la propria identità sonora. Il disco sarà disponibile dal 24 ottobre in LP, CD e download digitale, e dall’11 novembre su tutte le piattaforme di streaming. Il primo singolo, Layered Presence, è già accompagnato da un video diretto da Mikel Patrick Avery, introducendo l’ascoltatore a un viaggio musicale complesso e affascinante.

Un approccio creativo collettivo

Touch nasce dall’approccio collaborativo che contraddistingue i Tortoise. I cinque membri della band — Dan Bitney, John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire e Jeff Parker — adottano un metodo leggermente anarchico ma egualitario, dove l’idea prevale sull’ego. Questo processo permette alla band di esplorare nuove sonorità, cercando una muscolarità astratta senza perdere il legame con le atmosfere jazz scure e intricate che hanno caratterizzato lavori storici come Millions Now Living Will Never Die e TNT.

Sonorità e sperimentazione

Il nuovo album si distingue per la combinazione di diversi generi: kraut-rock riadattato, esplosioni techno artigianali e fanfare ispirate agli spaghetti western si intrecciano con cura, creando un effetto tanto affascinante quanto enigmatico. La diversità stilistica riflette anche la nuova organizzazione della band, con membri sparsi tra Los Angeles, Portland e Chicago, e testimonia un’evoluzione rispetto agli anni ’90, quando la vita comune in un loft permetteva esperimenti continui e collaborazioni immediate.

Registrazione e collaborazioni

Touch è stato registrato tra Los Angeles, Portland e Chicago, rappresentando uno sforzo condiviso per riconnettersi e ridare energia al proprio suono. Il brano Oganesson, già pubblicato a marzo, anticipa il disco con il suo funk in 7/4 e atmosfere cinematografiche, seguito dall’EP Oganesson Remixes, che include reinterpretazioni di Saul Williams, Heba Kadry, Patrick Carney, Broken Social Scene e Makaya McCraven.

Il tour europeo e la tappa italiana

Dopo una serie di concerti negli Stati Uniti, i Tortoise arriveranno in Europa a fine novembre, toccando numerosi Paesi tra cui Regno Unito, Finlandia, Svezia, Germania, Francia, Belgio, Austria, Svizzera, Portogallo e Italia. In Italia, la band si esibirà a Perugia il 25 gennaio 2026 al Teatro del Pavone, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere dal vivo un’esperienza musicale unica.

Conclusione

Touch conferma il ruolo dei Tortoise come una delle band più influenti degli ultimi quarant’anni. Il loro stile, sempre in evoluzione, continua a rompere le barriere dei generi musicali, offrendo un equilibrio tra sperimentazione e coerenza artistica. Con questo album, la band dimostra ancora una volta la propria capacità di sorprendere e affascinare, consolidando il proprio impatto sulla scena musicale contemporanea. (La redazione)