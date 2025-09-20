The Zen Circus: esce “Il Male”, il nuovo album disponibile dal 26 settembre

Il 26 settembre 2025 segna il ritorno degli Zen Circus con Il Male, pubblicato da Carosello Records in formato vinile, CD e digitale. L’album sarà disponibile già dal giorno prima, il 25 settembre, in versione digitale, mentre il giorno successivo in versione fisica. Si tratta di un progetto che si colloca dopo tre anni dall’ultima uscita discografica della band.

Un percorso lungo oltre venticinque anni

La storia degli Zen Circus è quella di un gruppo che ha attraversato più di venticinque anni di attività con migliaia di concerti, dodici dischi, sei dei quali entrati nella Top Ten delle classifiche ufficiali di vendita. Il loro percorso include anche la partecipazione tra i big del Festival di Sanremo 2019 e la pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, accolto positivamente dal pubblico e dalla critica.

I temi di Il Male

Il Male contiene undici tracce che affrontano il dolore in tutte le sue forme. In un presente dominato dall’apparenza, gli Zen Circus scelgono di porre al centro il tema del male come esperienza quotidiana e inevitabile. La band difende la fragilità e l’imperfezione come elementi che definiscono l’essere umano, opponendosi all’idea di un’immagine sociale uniforme e priva di contraddizioni.

La dimensione musicale

Il disco alterna brani intensi e diretti a ballate dal tono più intimo, mantenendo l’eterogeneità sonora che caratterizza da sempre gli Zen Circus. L’energia e l’urgenza espressiva emergono attraverso un approccio crudo e immediato, costruito su chitarra, basso, batteria e testi diretti.

L’opera grafica

Ad arricchire l’album è presente una tavola originale di Enzo Sferra, illustratore legato alla storica rivista satirica Il Male. La sua opera, inclusa nell’edizione in vinile nero a tiratura limitata, intreccia allegorie e citazioni che uniscono satira, musica e cultura alternativa, trasformando la versione fisica in un vero oggetto da collezione.

L’annuncio e i singoli

L’album è stato presentato con una televendita diffusa sui social, accompagnata da un numero telefonico dedicato a contenuti esclusivi. Anticipano la pubblicazione tre brani già disponibili: È solo un momento, Miao e Un milione di anni, con relativi videoclip ufficiali.

Le presentazioni nei negozi

La band incontrerà il pubblico in tre appuntamenti instore:

Pisa, 29 settembre 2025, Feltrinelli Corso Italia 50, ore 18:00

Milano, 1 ottobre 2025, Feltrinelli Piazza Piemonte 2, ore 18:30

Roma, 2 ottobre 2025, Feltrinelli Via Appia Nuova 427, ore 18:00

Conclusione

Il Male rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico degli Zen Circus, confermando la loro capacità di coniugare energia musicale, ricerca tematica e attenzione alla dimensione culturale. L’uscita del disco segna un ritorno atteso, arricchito da contenuti multimediali e momenti di incontro con i fan. (La redazione)

