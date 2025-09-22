In libreria “I Palestinesi” di Maher Sharif e Issam Nafar

I Palestinesi. Storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali è un libro scritto da Maher Sharif e Issam Nafar, pubblicato da Carocci Editore. Si tratta della prima traduzione mondiale dell’edizione araba del 2018. Il volume offre un’analisi storica approfondita sulla Palestina, dalla dominazione ottomana ai giorni nostri.

Contenuto del libro

Il libro si distingue per il suo approccio documentato e sintetico. Attraverso una ricerca storica rigorosa, gli autori ripercorrono la nascita e l’evoluzione dell’identità palestinese. Viene esplorato il contesto storico in cui il popolo palestinese ha dovuto affrontare la questione nazionale, in particolare dopo l’affermazione del progetto sionista.

Un punto di vista alternativo

Sharif e Nafar adottano una prospettiva innovativa, superando le tradizionali narrazioni sionista, islamista ed europeista. Questo approccio permette una comprensione più ampia delle dinamiche politiche e sociali che hanno caratterizzato la storia della Palestina.

Gli autori

Maher Sharif è uno degli storici palestinesi e arabi più autorevoli ed è presidente dell’Istituto per gli studi palestinesi di Beirut. Issam Nassar insegna Storia del Medio Oriente all’Università dell’Illinois ed è un esperto di storia palestinese e fotografia storica della regione.

Conclusione

I Palestinesi. Storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali è un’opera fondamentale per chiunque voglia approfondire la storia della Palestina con una prospettiva basata su fonti documentate e un’analisi critica. La pubblicazione in italiano rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di accedere a una narrazione storica completa e ben strutturata. (La redazione)

Disponibile su Amazon