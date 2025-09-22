Solidarietà al popolo palestinese e a tutti i popoli oppressi

In un mondo in cui troppi vengono privati della loro dignità e dei loro diritti fondamentali, è nostro dovere stare sempre dalla parte dei deboli e degli indifesi. La pace, la giustizia e il rispetto per la vita umana non possono essere parole vuote: devono tradursi in azioni concrete e in solidarietà concreta verso chi soffre.

Solidarietà al popolo palestinese

Oggi il nostro pensiero va al popolo palestinese, vittima di ingiustizie e conflitti che durano da troppo tempo. Ma la nostra attenzione non si ferma qui: siamo al fianco di tutti i popoli oppressi, in ogni parte del mondo, perché la libertà e la dignità non sono negoziabili.

Unisciti a noi per un futuro di giustizia

Unisciti a noi nel diffondere consapevolezza, sostenere chi è in difficoltà e costruire un futuro di giustizia e solidarietà per tutti. (La redazione)