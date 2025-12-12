Nasce la Fondazione Ennio Morricone: un nuovo centro per studiare l’eredità del maestro

L’opera del compositore Ennio Morricone, autore di oltre cinquecento colonne sonore e di un vasto repertorio di quella che definiva musica assoluta, avrà finalmente una casa dedicata allo studio e alla valorizzazione del suo patrimonio creativo. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, segna un passaggio decisivo nella tutela della sua eredità artistica. La Fondazione nasce con la volontà di approfondire un corpus che conserva ancora ampie zone da esplorare.

La missione della Fondazione

La Fondazione Ennio Morricone, istituita a Roma e presieduta da Walter Veltroni, si pone obiettivi chiari: salvaguardare, catalogare, digitalizzare e diffondere l’intero lascito del compositore. L’archivio comprende spartiti, incisioni, annotazioni e materiali personali che documentano una carriera lunga e intensa. Il progetto punta ad aprire al pubblico lo storico studio di via Ara Coeli, luogo centrale del lavoro creativo del maestro. I materiali, donati dalla moglie Maria Travia, offriranno agli studiosi un accesso diretto a una produzione in gran parte ancora da analizzare.

Un patrimonio che unisce cinema e musica assoluta

Tra i membri del consiglio di amministrazione figurano personalità come Giuseppe Tornatore, Gianni Letta, Caterina Caselli, Nicola Piovani, Giovanni Malagò e Gianluca Farinelli. Il lavoro della Fondazione punta anche a superare la tradizionale distinzione tra musica per film e musica assoluta, riconoscendo nell’opera di Morricone un’unica visione artistica. Il cinema diventa così una chiave di accesso a un pensiero musicale più ampio, che nelle colonne sonore trova solo una delle sue molte forme.

Le prime iniziative pubbliche

Le attività della Fondazione debuttano con due appuntamenti significativi. A Roma è prevista la presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, dedicato al maestro, accompagnata dalla proiezione del film Ennio diretto da Giuseppe Tornatore.

A Napoli, al Teatro San Carlo, va in scena la prima assoluta dell’opera Partenope, con replica prevista nei giorni successivi. Il calendario include inoltre un convegno fissato per marzo, una serie di concerti programmati per luglio e una mostra itinerante in allestimento.

Queste iniziative aprono un percorso culturale continuativo, pensato per rendere accessibile un’eredità musicale ancora viva.

Conclusione: un nuovo spazio per comprendere Morricone

La nascita della Fondazione Ennio Morricone sancisce un passaggio importante. Permette di custodire un patrimonio vasto e complesso, ma soprattutto di favorire nuove ricerche su una produzione che continua a rivelare significati profondi. Il progetto offre al pubblico e agli studiosi un luogo permanente per riscoprire un autore che ha segnato la storia della musica per cinema e della musica assoluta. (La redazione)