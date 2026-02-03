Noinoncisanremo 2026: la quarta edizione tra Roma e Milano con i giovani del Folkstudio

La quarta edizione di Noinoncisanremo 2026 si svolge il 24 febbraio a Roma e il 26 febbraio a Milano. La rassegna dei Giovani del Folkstudio, dedicata alla canzone d’autore italiana, propone un’alternativa musicale al Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Luigi “Grechi” De Gregori ed Ezio Guaitamacchi.
I Giovani del Folkstudio tornano con la quarta edizione di Noinoncisanremo, la rassegna dedicata alla canzone d’autore italiana che si svolge in contemporanea con il Festival di Sanremo. L’edizione 2026 segna una novità importante: per la prima volta l’evento arriva anche a Milano, oltre alla tradizionale tappa romana. La direzione artistica è affidata a Luigi “Grechi” De Gregori ed Ezio Guaitamacchi.
La rassegna nasce come appuntamento musicale parallelo a Sanremo, pensato per dare spazio a una canzone d’autore indipendente, con radici profonde nella storia musicale italiana.
Noinoncisanremo mette in luce una scena che affonda le proprie origini nel Folkstudio di Roma, luogo fondamentale per la crescita di numerosi cantautori. L’iniziativa si rivolge a un pubblico attento, interessato a percorsi artistici fuori dai circuiti più esposti.
L’edizione 2026 si articola in due serate:
La tappa milanese rappresenta un debutto assoluto, ampliando il raggio d’azione della rassegna e confermando l’interesse crescente verso il progetto.
Sul palco si alterneranno cantautori di diverse generazioni e percorsi artistici.
A Roma, il 24 febbraio, si esibiranno:
Francesco Ripandelli & Lorenzo Giannini, Daniele De Gregori & Lucio Bardi, Leo Folgori & Giacomo Ronconi, Nage, Giovanni Block, Paolo Capodacqua, Fabrizio Emigli & Edoardo Petretti, Leonardo Petrucci & Band.
A Milano, il 26 febbraio, saliranno sul palco:
Folco Orselli, Giovanni Block, Claudio Sanfilippo, Petrina, Veronica Marchi e Alteria.
In entrambe le serate sono previsti ospiti a sorpresa.
La direzione artistica di Luigi “Grechi” De Gregori ed Ezio Guaitamacchi garantisce coerenza e attenzione alla qualità musicale.
Noinoncisanremo 2026 conferma il proprio ruolo come spazio dedicato a una canzone italiana autonoma e vitale, capace di dialogare con la tradizione senza rinunciare all’indipendenza. Il doppio appuntamento di Roma e Milano rafforza il progetto dei Giovani del Folkstudio, sostenuto da Archivio Garzia, Antica Stamperia, Jam TV, Radio Popolare, Parole & Dintorni e dagli stessi Giovani del Folkstudio. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 3 Febbraio 2026